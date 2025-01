Cagni a Sampnews24: «Il Milan mi sta deludendo, sulla Serie A penso questo». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Luigi Cagni, in esclusiva a SampNews24, ha fatto il punto sulla Serie A e sul Milan.

«La Serie A è molto simile alla Serie B: c’è un distacco enorme tra chi lotta per lo Scudetto e chi per evitare la retrocessione. Ma in generale è un campionato con poca, pochissima qualità, una cosa che non avevo mai visto in 50 anni di calcio. L’Inter è la squadra più forte, ma gioca tanto: anche se hai un organico importante, senza la condizione psicofisica giusta non arrivi da nessuna parte. Il Napoli non è una sorpresa, sono gli stessi giocatori degli scorsi anni ma ora hanno un allenatore vincente. Il Milan sta deludendo, ma ora vedremo cosa succederà; poi c’è l’Atalanta, che è l’esempio da guardare per tutti. Gasperini è un maestro in questo senso: prendono giocatori di qualità e li fanno rendere, preoccupandosi di pedalare e basta. La vera sorpresa, secondo me, è la Lazio».