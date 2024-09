Cagliari Napoli, CAOS TOTALE all’Unipol Domus: partita momentaneamente sospesa per SCONTRI e FUMOGENI. Le ultimissime

Si sta giocando presso la Unipol Domus la partita tra il Cagliari del tecnico Davide Nicola ed il Napoli di Antonio Conte. In questo momento della gara è stato dato vita ad un increscioso lancio di fumogeni da parte della tifoseria dei partenopei. Tutto questo è stato fatto da parte dei tifosi presenti nel settore ospiti verso la Curva Sud e quindi contro i sostenitori dei rossoblù. La partita valida per la quarta giornata del campionato di Serie A 2024-2025, lega in cui partecipa anche il Milan, è stata momentaneamente sospesa.