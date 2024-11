Cagliari Milan, Serafini critico con Fonseca: «Avrei fatto prima questo aggiustamento. Classifica paurosa»

Cagliari Milan, Luca Serafini, noto giornalista, ha criticato la gestione partita di Paulo Fonseca: la classifica preoccupa

Ospite a Milan Tv dopo Cagliari–Milan, Luca Serafini ha dichiarato:

PAROLE – «Un aggiustamento lo avrei fatto prima, nell’intervallo addirittura. Con Pulisic a destra e Loftus qualcosa era cambiato ma con la difesa a quattro e con quella a cinque non è cambiato nulla: l’incapacità di leggere, interpretare la partita si è procrastinata per tutti i 90 minuti. Questo è un pareggio che ti allontana in maniera grave e paurosa dal vertice della classifica al quale cominci a non poter più pensare. Qui sei aggrappato al sesto posto. Grave perché c’è lo scontro diretto tra Inter e Napoli ed erano tre punti molto molto pesanti. Ti ritrovi staccato così».