Cagliari Milan, Marocchi sentenza i rossoneri: «Ad alcuni non importa proprio di difendere!». Le ultimissime sui rossoneri

Marocchi a Sky Sport ha commentato la prestazione del Milan contro il Cagliari. Queste le parole del giornalista.

LE PAROLE – «Ho come la sensazione che questi giocatori si eccitino a giocare a Madrid e nei derby, ma di proteggere Maignan non gliene importa proprio. Ma sono fatti così. Theo Hernandez è il terzino offensivo più forte che abbiamo, ma se dobbiamo trovarglo un difetto… Sono troppi i giocatori del Milan che vanno in campo che non sono eccitati di difendere la propria porta».