Cagliari Milan, è lui il peggiore in campo! Giudizio impietoso, Fonseca non si dà pace

Cagliari Milan, il peggiore in campo della sfida di ieri pomeriggio è Theo Hernandez: pericoli che arrivano tutti dalle sue parti

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il peggiore in campo della sfida di ieri sera tra Cagliari e Milan è Theo Hernandez. Il francese è spaesato in marcatura: i pericoli arrivano tutti dalle sue parti. Fonseca non si dà pace. Ecco il giudizio:

PAROLE – «Fonseca, è un eufemismo, dice che «poteva difendere meglio». Male nelle chiusure, nei cross, poca spinta, e in casi così è nervosissimo».