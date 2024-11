Cagliari Milan, Fonseca ha due dubbi: loro sperano in una maglia da titolare. Ultime

Cagliari Milan, Fonseca ha due dubbi di formazione in vista della sfida in programma sabato pomeriggio: le ultime

Come riportato dal Corriere dello Sport, Paulo Fonseca ha due dubbi di formazione in vista della sfida di sabato pomeriggio del suo Milan sul campo del Cagliari. I rossoneri, che arrivano dalla roboante vittoria di Madrid in Champions League, dovranno cercare di bissare il successo col Monza di sabato scorso.

In corsa per una maglia da titolare ci sono Chukwueze, rimasto in panchina per tutta la partita al Bernabeu, e Tammy Abraham: l’inglese potrebbe far rifiatare Morata.