Buongiorno Milan, Cairo NON CHIUDE alla cessione: le parole del patron del Torino lasciano SOGNARE i tifosi

Buongiorno Milan, Cairo NON CHIUDE alla cessione: le parole del patron del Torino lasciano sognare ai tifosi l’arrivo del difensore

In occasione della presentazione della nuova stagione della sua emittente televisiva, ovvero La7, il presidente del Torino, Urbano Cairo, è tornato a parlare del futuro di Alessandro Buongiorno, grande obiettivo del mercato Milan per la difesa. Non mancano le richieste per il centrale granata da parte di altri club.

PAROLE – «Buongiorno è evidentemente un giocatore che piace molto, che è seguito da più squadre. Io da quando è andato in Germania non l’ho più sentito se non per messaggi di incoraggiamento, di positività. Ovviamente prima di prendere qualsiasi decisione in merito al futuro di Buongiorno lo voglio incontrare per sapere da lui cosa pensa. Fu così anche lo scorso anno, quando poi decidemmo di tenerlo. L’interessamento fa piacere, ma prima di prendere decisioni io mi devo sedere, parlare con lui e ascoltare cosa ha da dire».