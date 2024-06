Buongiorno Milan, Buriani DUBBIOSO: «La maglia rossonera ha un peso non indifferente, nulla toglie che...»

L’ex calciatore Ruben Buriani ha voluto dire la sua in merito all’eventualità dell’arrivo di Alessandro Buongiorno al Milan

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Piazza Affari, Ruben Buriani si è espresso riguardo ad uno dei principali obiettivi del calciomercato Milan per questa estate, ovvero Alessandro Buongiorno del Torino.

PAROLE – «Si sta mettendo in mostra in modo prepotente, per quanto la maglia del Milan comporti una pesantezza non indifferente. Nulla toglie che le prospettive di Buongiorno siano comunque importanti».