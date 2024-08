Broja Milan, il Chelsea lo considera un ESUBERO: prende quota il possibile colpo! Le ULTIME sul futuro dell’attaccante albanese. I dettagli

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, Armando Broja, oggetto di desiderio del Milan, potrebbe lasciare il Chelsea in questa sessione di mercato.

Il club inglese sta preparando una pesante opera di sfoltimento della rosa in questi ultimi giorni e l’attaccante albanese è infatti considerato come un esubero nel nuovo progetto targato Maresca. Nel caso in cui i rossoneri non dovessero riuscire a centrare gli obiettivi, potrebbe tentare l’affondo last minute.