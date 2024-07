Broja Milan: la Juventus pronta ad inserirsi, le CONDIZIONI per lo sgambetto ai rossoneri

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan per l’attacco c’è Broja. La Juventus pronta ad inserirsi, le condizioni

La Juventus scatenata sul mercato. Dopo il doppio colpo Douglas Luiz Khephren Thuram, entrambi accostati al calciomercato Milan, è pronta ad inserirsi per un altro obiettivo rossonero: Broja.

Come riportato da Tuttosport le ultime ore hanno fatto registrare dei passi in avanti, in concomitanza con la sempre più probabile uscita di Arkadiusz Milik. Se davvero il polacco dovesse lasciare Torino, i bianconeri punterebbero al prestito dell’attaccante albanese.