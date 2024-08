Brescianini Milan, il calciatore VICINO a una BIG di Serie A: nuova avventura per l’ex rossonero. Ecco la sua PROSSIMA destinazione

L’ex centrocampista del Milan Marco Brescianini è molto vicino a trasferirsi in una big di Serie A. Tutti i dettagli sul suo futuro

Il Napoli non ha abbandonato l’idea di portare Marco Brescianini, ex centrocampista del Milan, all’ombra del Vesuvio. Come riporta Alfredo Pedullà, il giocatore, ora di proprietà del Frosinone, rimane nel mirino del club partenopeo, che vede in lui un profilo interessante per rinforzare la mediana.

La trattativa con il Frosinone è in corso, con il calciatore che è sempre più vicino a vestire la maglia azzurra.