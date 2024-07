Brescianini cerca squadra, la RIVALE ci prova: il Milan potrebbe guadagnare questa CIFRA. Le ultime sul centrocampista

Il centrocampista Brescianini sta ancora cercando la sua prossima squadra tra Atalanta e Napoli. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio i partenopei starebbero facendo sul serio per il calciatore del Frosinone. Il mercato Milan osserva interessato in quanto guadagnerà il 50% della cifra a cui verrà venduto.

PAROLE – «Il Napoli è sempre interessato per provare a chiudere per Brescianini quando partirà uno tra Gaetano e Cajuste, sempre che l’Atalanta non riesca a definire prima».