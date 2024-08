Brescianini Atalanta, ecco quanto INCASSA il Milan: la CIFRA fa sorridere le casse rossonere, ecco quale

È ufficiale il passaggio di Brescianini all’Atalanta. Il centrocampista ex Frosinone sembrava a un passo dal Napoli ma poi il trasferimento non si è concretizzato. Per la clausola sulla rivendita presente sul contratto dell’ex rossonero, il calciomercato Milan, come riportato da Daniele Longo, guadagnerà 7 milioni di euro.

PAROLE – «Il Milan incasserà i 7 milioni della cessione di Brescianini all’Atalanta nella sessione estiva di calciomercato 2025».