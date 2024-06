Brassier Milan, Moncada ha fatto questa PROMESSA al difensore: cosa succederà nelle prossime settimane

Brassier Milan, Moncada ha fatto questa PROMESSA al difensore: ecco che cosa succederà nelle prossime settimane

Arrivano importantissimi aggiornamenti sul fronte Lilian Brassier, tra i principali obiettivi del calciomercato Milan per rinforzare la difesa rossonera nel corso della prossima estate.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport per il centrale del Brest c’è un interesse diffuso a livello di mercato e nel contempo un contratto in scadenza tra un anno. Ecco perchè Moncada ha in programma un’accelerata già a partire dalle prossime settimane per bruciare la concorrenza.