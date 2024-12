Braida ricorda Vieira: «Per me è come un figlio! Io gli dissi questa cosa». Le parole

Le dichiarazioni di Ariedo Braida su Patrick Vieira, attuale allenatore del Genoa, che sarà la prossima avversaria del Milan

Ai taccuini de Il Secolo XIX, ecco le dichiarazioni di Ariedo Braida su Patrick Vieira, attuale allenatore del Genoa, che sarà la prossima avversaria del Milan domenica sera a San Siro. Sarò anche il giorno della festa dei rossoneri per i 125 anni di storia.

PAROLE – «È come un figlio. Il mio primo ricordo di lui è nel Cannes, centrocampista centrale, fisico importante e sapeva giocare a calcio, sveglio ma riflessivo. Gli dissi: ‘Patrick, sei un campione, non deludermi’. Non era facile imporsi al Milan da giovane, ma la sua carriera strepitosa ha confermato il mio pronostico».