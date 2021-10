Brahim Diaz mette la Roma nel mirino: vuole esserci per il big match

Ormai guarito dal Covid-19, Brahim Diaz vuole tornare in campo contro la Roma. Stefano Pioli pensa a lui dal primo minuto all’Olimpico

Buone notizie per Stefano Pioli in vista del match contro la Roma di José Mourinho: il tecnico del Milan, all’Olimpico, recupera due tasselli findamentali come Theo Hernandez e Brahim Diaz, entrambi guariti dal Covid-19. Il terzino francese è già sceso in campo nel finale di gara contro il Torino di Juric, mentre lo spagnolo può tornare proprio contro i giallorossi.

Nonostante fosse già arruolabile a San Siro contro i granata, Pioli ha voluto preservarlo per il big match dell’Olimpico, snodo importante per la stagione dei rossoneri, che vorranno mantenere la testa della classifica. Milan che ha patito l’assenza di Brahim Diaz, che in questo inizio di stagione ha mostrato di essere diventato un tassello fondamentale per i rossoneri.

Al di là dei tre gol e l’assist messi a segno dallo spagnolo in questo inizio di stagione, Brahim Diaz ha dimostrato di essere fondamentale per il gioco offensivo del Milan grazie alle sue giocate tra le linee. Pioli conta sul suo recupero e, se non dovesse partire dal primo minuto, avrà la possibilità di tornare in campo a partita in corso.