Massara: «Il ritorno di Brahim Diaz è fondamentale per il Milan»

Dario Massara ha spiegato come il Milan possa guadagnare tantissimo dal ritorno di Brahim Diaz dalla prossima gara contro la Roma

Dario Massara, giornalista di Sky Sport, ha parlato del Milan e in particolare del ritorno di Brahim Diaz dagli studi della nota emittente. Ecco le sue parole:

«Il suo recupero è molto importante. C’è bisogno del colpo del singolo e Brahim è un giocatore che ha quel colpo lì, in un momento in cui Ibra fatica a diventare protagonista e Giroud ci sta arrivando. Il Milan è lì su, ma non ha ancora giocato tutte le sue carte».