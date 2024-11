Brahim Diaz Milan, suggestione viva! Furlani detta le condizioni per il grande ritorno, tutti i dettagli

Brahim Diaz Milan, lo spagnolo può tornare a Milanello a gennaio ma solo con la formula del prestito: il Real Madrid fa muro

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan starebbe pensando di riportare Brahim Diaz a Milanello a gennaio:

PAROLE – «E allora il mercato potrebbe nuovamente rappresentare per il trequartista nato a Malaga una via di fuga e una soluzione. Il Milan non ha mai smesso di seguirlo, ma l’operazione oggi è fattibile soltanto a una condizione che il Real Madrid non sembra più intenzionato a concedere. I rossoneri non hanno urgenza nel ruolo (Pulisic e Morata possono giocarci così come Loftus Cheek) e quindi prenderebbero in considerazione soltanto un affare in prestito. Le Merengues, dal canto loro, sono sì aperte all’addio, ma soltanto a titolo definitivo e a cifre superiori ai 25 milioni di euro. A gennaio tutto sarà possibile soprattutto se sarà il giocatore ad impuntarsi, nel frattempo incanta col Marocco, ma gli impegni delle nazionali mancheranno a lungo».