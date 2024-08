Brahim Diaz Milan, CLAMOROSO ritorno dello spagnolo a Milano? CONTATTO col Real Madrid: COSÌ può essere rossonero. Le ultime dalla Spagna

E se Brahim Diaz tornasse in rossonero? Secondo quanto riportato da todofichajes.com, il giocatore in forza al Real Madrid potrebbe tornare a Milanello. Il calciomercato Milan avrebbe già contattato gli spagnoli nel caso in cui lo spagnolo non dovesse trovare spazio.

Infatti se non dovesse entrare nelle rotazioni, il Milan potrebbe piombare a gennaio sul giocatore e in questo caso sarebbe avvantaggiato per un possibile prestito.