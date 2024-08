Brahim Diaz, l’ex Milan non PREOCCUPATO dal futuro: «Nessuna rivalità tra compagni, questa è la cosa più importante»

L’ex Milan Brahim Diaz ha parlato in zona mista dopo il match del Real Madrid contro il Chelsea. Ecco cosa ha detto

LE PAROLE – «I migliori devono giocare nel Real Madrid perché è il miglior club del mondo. È importante che siamo tutti uniti e preparati. Non c’è rivalità tra compagni di squadra e vogliamo dare tutto per questo club. Faccio quello che posso e cerco di essere preparato, non importa se giochi 30, 60 o 90 minuti. L’importante è aiutare la squadra, ci sto riuscendo e ho conquistato titoli importanti. Mi piace fornire assist e gol, quello che conta è che siamo una famiglia»