Braglia TUONA: «Alcuni giocatori NON sono da MILAN! Buon atteggiamento nel FINALE, c’era l’opportunità. E su Leao…»

Intervenuto ai microfoni di TMW, durante il programma Maracanà, l’ex portiere Simone Braglia ha rilasciato queste dichiarazioni.

PAROLE – «Milan con qualche rammarico se avesse giocato sempre come l’ultima mezz’ora. Ha avuto un atteggiamento solo difensivo prima. Giocando con l’atteggiamento visto alla fine, il Milan aveva una grande opportunità. E poi dico che alcuni giocatori non sono da Milan, vedi Loftus-Cheek, poi continuiamo a dire di Leao ma per il blasone del Milan non da quello che dovrebbe dare».