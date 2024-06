Braglia rimpiange l’allenatore: «LUI fa tornare l’entusiasmo nei giocatori. Credo in questa cosa». Le parole dell’ex Milan

L’ex portiere del Milan Braglia ha parlato a TMW Radio per analizzare il futuro di Conte, allenatore che era stato seguito dai rossoneri ma che andrà al Napoli.

PAROLE – «Conte vuol dire far tornare l’entusiasmo nei giocatori. Lo sfaldamento è stato dovuto alla perdita di Spalletti, poi ADL ci ha messo del suo nell’annata. Io credo che il Napoli con Conte ritornerà ad essere top, la squadra vista con Spalletti. Le potenzialità ci sono. Per me basta una leadership che compatti il gruppo, che non è solo il tecnico ma lo staff».