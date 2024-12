Bove Fiorentina, il peggio è passato: sarà al Franchi a tifare per i compagni contro l’Udinese. Prima volta allo stadio dopo il malore

Per Bove il peggio è passato dopo il malore accusato durante la partita tra Fiorentina e Inter del primo dicembre scorso.

Domani, infatti, il giovane centrocampista italiano tornerà per la prima volta allo stadio Franchi per tifare per i propri compagni in occasione del match contro l’Udinese. Per Bove sarà l’occasione per ricevere dal vivo il tributo del popolo viola.