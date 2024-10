Bonny Milan, Ibrahimovic avvisato: spunta la rivale in Serie A! La situazione

Bonny Milan, Ibrahimovic avvisato: sull’attaccante del Parma spunta la Juve di Giuntoli. Tutti i dettagli

Come svelato quest’oggi da Tuttosport, tra i nomi del calciomercato Juve per rinforzare l’attacco c’è anche Ange-Yoan Bonny. 3 reti in 9 gare con il Parma fin qui, sarà visionato da vicino stasera in occasione della sfida dell’Allianz Stadium tra le due formazioni.

Il 21enne intriga in vista di gennaio e potrebbe essere proprio lui la soluzione giusta per il vice-Vlahovic. Diversi i motivi: la giovane età, la duttilità che porterebbe Thiago Motta a utilizzarlo in più ruoli e l’esperienza già accumulata fin qui. Gli anni di Serie B hanno aiutato Bonny a presentarsi con sfrontatezza all’esordio in massima serie. Ducali avvisati, l’affare può farsi già nei prossimi mesi. Vigile sul calciatore anche il calciomercato Milan: Ibrahimovic è dunque costretto ad accelerare.