Bonera a Milan Tv: «Sensazioni positive in vista dell'ESORDIO. Guardiamo gli allenamenti di Fonseca e loro guardano i nostri, l'OBIETTIVO è...»

Bonera a Milan Tv: «Sensazioni positive in vista dell’ESORDIO. Guardiamo gli allenamenti di Fonseca e loro guardano i nostri, il nostro OBIETTIVO…». Le dichiarazioni

L’allenatore del Milan Futuro Bonera ha parlato a Milan Tv per analizzare l’esordio dei rossoneri in Serie C contro la Virtus Entella.

PAROLE – «Affrontiamo una squadra che punta alla Serie B. Sarà un test importante per noi. Le sensazioni sono positive. L’età media della rosa è molto bassa e possiamo fare grandi cose. Guardiamo gli allenamenti di Fonseca in prima squadra e loro guardano i nostri. L’obiettivo è far arrivare questi ragazzi a giocare a San Siro».