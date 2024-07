Bonera SPIEGA: «Loro sono i miei RIFERIMENTI, per il Milan Futuro lavoreremo così». Il riferimento ad Ibrahimovic da parte del tecnico

Intervenuto in conferenza stampa per presentarsi come nuovo allenatore del Milan Futuro e per spiegare il progetto della seconda squadra rossonera che parteciperà alla prossima Serie C, Daniele Bonera si è soffermato su quelle che saranno le sue figure di riferimento a livello dirigenziale per questo suo nuovo ruolo.

RIFERIMENTI – «Ho un filo diretto con Zlatan, con Jovan e con tutte le persone che lavorano a Milan Futuro. I miei riferimenti in questo momento sono loro».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI BONERA.