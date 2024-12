Bonera: «Milan Futuro penalizzato oltremisura con la Ternana, gara ottima ma sconfitta pesante. Sul progetto e la prima squadra...»

Bonera ha commentato la sconfitta del Milan Futuro contro la Ternana parlando anche de progetto e della prima squadra

Bonera attraverso il sito del Milan ha commentato la sconfitta rimediata dal Milan Futuro contro la Ternana per 3-0.



L’ANALISI – «Sicuramente è una sconfitta pesante nel risultato, ma abbiamo avuto situazioni che hanno un po’ compresso il risultato, vedi errori individuali. Il rammarico è non avera fatto quel gol che sembrava fatto all’inizio del secondo tempo. Poi la partita si è incanalata in un risultato molto rotondo per loro con un errore individuale che fa parte del calcio, non voglio soffermarmi su questo. Nei primi 10 minuti abbiamo preso gol su una situazione che vorrei rivedere, dal 60’ la partitaè stata equilibrata».

LA SCONFITTA – «La sconfitta è completamente diversa da quella di Pescara dove non eravamo scesi in campo. Abbiamo fatto un’ottima gara dal punto di vista tecnico e di personalità. Ovviamente gli errori vengono pagati a caro prezzo. Non dobbiamo fare altro che guardare avanti».



PROGETTO MILAN FUTURO – «Questo è un progetto che riguarda non solo noi e la prima squadra, ma la formazione Primavara. Siamo attenti a quel che succede sotto di noi. Dobbiamo dare supporto alla prima squadra in ottica alla partita di martedì. Dobbiamo cercare di fare i salti mortali con gli incastri».



STALMACH – «Di Stalmach sono contento, ha fatto un’ottima prestazione. Oggi (domenica ndr) la prestazione c’è stata in gnerale, se andiamo a vedere il risultato siamo stati penalizzati oltremisura».