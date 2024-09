Bonera CRITICO: «Bisogna lavorare di più, SERVONO i punti. Attacco? Pochi GOL, è vero, ma...»

Le parole di Daniele Bonera dopo la partita persa dal Milan Futuro per 1-0 in casa del Rimini con il gol di Cernigoi

Intervenuto post partita ai microfoni dei cronisti, come raccolto da News Rimini, Daniele Bonera ha commentato così la sconfitta del Milan Futuro.

PAROLE – «Sono cinque partite di campionato, abbiamo raccolto due punti e tanti complimenti. Quindi adesso o iniziamo a raccogliere anche noi dei punti, perché dei complimenti ce ne facciamo poco. Penso che questa sia un po’ la Serie C, dobbiamo migliorare sotto tanti aspetti, però stasera nel primo tempo abbiamo creato qualcosa, ma non siamo riusciti a segnare, com’è successo nelle partite precedenti, e abbiamo preso il gol e poco di più. È vero, abbiamo sicuramente da migliorare in fase offensiva, dobbiamo cercare di trovare degli sviluppi ed essere un po’ più precisi, meno frettolosi e fare le scelte giuste. Come ho detto, da domani lavoriamo, in silenzio, e prepariamo la partita di giovedì, che sarà altrettanto difficile, come lo sono tutte in questo campionato».