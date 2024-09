Bonera: «C’è ENTUSIASMO intorno al Milan Futuro, speriamo di RICONFERMARLO. Ascoli? Squadra temibile». La presentazione

Bonera ha parlato attraverso il sito del Milan ha presentato la partita tra Milan Futuro e Ascoli.

GIOCATORI IN NAZIONALE – «Fortunatamente hanno avuto tutti esperienze positive con le nazionali. Il fatto di avere ragazzi che hanno obiettivi con la nazionale ci fa lavorare bene. Quelli che si sono fermati qui hanno fatto altrettanto. Poi abbiamo staccato qualche giorno, ci siamo ritrovati a inizio settimana e abbiamo preparato bene questa partita».

GIOVANI E MILAN FUTURO – «Siamo contenti. Ne parlavamo in questi giorni, a livello giovanile abbiamo parecchi ragazzi con le nazionali e questo è motivo di orgoglio. Anche per questo nasce così Milan Futuro e tanti giovani da poter lanciare in prima squadra».

DOPO CARPI – «Ho fatti i complimenti ai ragazzi a fine partita per il secondo tempo. Ero contentissimo della reazione. Fa parte del percorso prendere uno schiaffo e reagire. Ripartiamo con la carica del secondo tempo di Carpi. Con un po’ di precisione in piu potevamo vincerla, ma fa parte del percorso».

TIFOSI – «In settimana si parlava del fatto che non si aspettavano tanto entusiasmo perchè nasce questo progetto nuovo. Il fatto di vestire questa maglia porta grante interesse e curiosità. I ragazzi l’hanno avverito. Anche noi dalla panchina abbiamo avuto l’impressione che ci fosse parecchio entusiasmo intorno alla squadra. Nel secondo tempo si è sentito. speriamo di riconfermarlo noi in campo e la gente sugli spalti domani».

L’ASCOLI – «Abbiamo visto le partite dell’Ascoli. E’ una squadra temibile, ha nel reparto offensvio grande qualità. Ho letto che hanno problemi in fase difensiva, però la preparazione della gara non cambia. E’ una squadra temibile a tutti gli effetti».