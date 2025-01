Bonera Milan, il tecnico rossonero sta dirigendo l’allenamento odierno: le ultimissime notizie sul mondo della squadra di Serie C

Il Milan Futuro, contro Torres, ha incassato nella giornata di ieri una pesantissima sconfitta per 1-5. Daniele Bonera, tecnico della squadra militante in Serie C, è stato messo in discussione.

L’allenatore, comunque, come riportato da Calciomercato.com sta dirigendo in questo momento la sessione d’allenamento odierna. Il Milan Futuro sta occupando momentaneamente la posizione numero 18 del girone B di Serie C.