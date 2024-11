Bondo Milan, Moncada accelera! Nuovo nome a centrocampo, duello in Serie A col top club

Bondo Milan, Moncada pronto ad accelerare per l’interessante centrocampista del Monza: c’è la concorrenza della Lazio

Il calciomercato Milan è alla ricerca di un nuovo centrocampista da aggiungere alla rosa di Fonseca già a gennaio.

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport e sul Corriere dello Sport in edicola oggi, i dirigenti rossoneri hanno messo gli occhi su Warren Bondo. Il francese classe 2003 è sotto contratto fino a giugno 2027 col Monza, che lo ha portato in Italia nell’estate del 2022 ingaggiandolo a titolo gratuito dal Nancy, per poi prestarlo alla Reggina in Serie B da gennaio a giugno 2023. Bondo finora ha raccolto 44 presenze con la maglia del Monza, segnando un gol (proprio nella vittoria per 4-2 contro il Milan lo scorso 18 febbraio) e servendo un assist con 12 cartellini gialli e un’espulsione. Sulle sue tracce viene data pure la Lazio.