Bonaventura, nuova AVVENTURA per l’ex Milan: ecco DOVE giocherà il centrocampista

L’ex Milan Giacomo Bonaventura riparte dopo la fine della lunga esperienza alla Fiorentina

L’ex centrocampista del Milan Giacomo Bonaventura ha ufficialmente intrapreso una nuova avventura calcistica in Arabia Saudita. Come riporta Fabrizio Romano, l’Al-Shabab, club della Saudi Pro League, ha annunciato l’ingaggio del giocatore italiano a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con la Fiorentina.

L’accordo siglato prevede un contratto di un anno con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione, e la trattativa è stata condotta dal Team Raiola, che gestisce gli interessi del giocatore.

Bonaventura, classe 1989, lascia l’Italia dopo una lunga carriera che lo ha visto protagonista in Serie A con le maglie di Atalanta, Milan e Fiorentina. Con i rossoneri ha conquistato una Supercoppa Italiana nel 2016.