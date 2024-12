Bologna Monza 4-0, Italiano a valanga su Nesta: i felsinei approdano ai quarti di Coppa Italia. Le ultimissime sulla competizione

In attesa di vedere scendere in campo il Milan, il Bologna ha travolto il Monza in Coppa Italia. Il match disputato al Dall’Ara, infatti, si è concluso sul risultato di 4-0 con le reti di Pobega, Orsolini, Dominguez e Castro.

La squadra allenata da Italiano, dunque, passa il turno e approda ai quarti di finale. Nel prossimo turno i felsinei affronteranno la vincitrice del match tra Atalanta e Cesena.