MN24 – Bologna Milan, si cerca un altro stadio per giocare: trattative in corso

MN24 – Bologna Milan, si cerca un altro stadio per giocare la partita dopo il rinvio ufficializzato da Comune e sindaco: trattative in corso

Il Milan vorrebbe giocare la partita contro il Bologna che è stata rinviata ufficialmente dal sindaco Lepore e dal Comune di Bologna per i problemi legati all’alluvione e al maltempo.

Stando a quanto raccolto dalla redazione di Milannews24, quindi, in questi minuti sono in corso le trattative tra le parti per riuscire a trovare uno stadio dove poter disputare la gara.