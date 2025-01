Bologna Borussia Dortmund 2-1, scialbo pareggio della Juve sul campo del Brugge. Il resoconto

Bologna Borussia Dortmund 2-1, la Juve pareggia 0-0 sul campo del Brugge. Il resoconto dei match di Champions delle italiane

Il Bologna è ancora vivo. Mister Vincenzo Italiano ha riacceso la luce in una squadra partita con qualche difficoltà di troppo, ma capace di ritirarsi su prima in campionato e adesso pure in Champions League. La tanto attesa prima vittoria dei rossoblù in Europa, non a caso, arriva contro una corazzata come il Borussia Dortmund, battuto 2-1 con una delle specialità della casa: la rimonta. Gli eroi, almeno per una notte, portano i nomi di Thijs Dallinga e Samuel Iling-Junior. Bologna ci crede, i playoff sono aritmeticamente ancora possibili, seppur molto difficili.

Dopo aver battuto il Milan non si ripete invece la Juve di Thiago Motta che non va oltre lo 0-0 sul campo del Brugge, squadra peraltro battuta dai rossoneri a San Siro.