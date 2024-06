Boban DURO sull'Italia: «Sconfitta dolorosa con la Spagna, è stata imbarazzante! Quella scelta di Spalletti...»

L’ex calciatore del Milan, Zvonimir Boban, si è espresso così sulla sconfitta dell’Italia contro la Spagna, non risparmiandosi nelle critiche

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Zvonimir Boban ha detto la sua su Spagna Italia, commentando la sconfitta degli Azzurri. L’ex Milan non si è contenuto nelle critiche rivolte alla Nazionale di Luciano Spalletti.

PAROLE – «E’ stata una dolorosa sconfitta, è stata dominata in tutto, è stato un po’ anche imbarazzante. La realtà è che la Spagna è più forte dell’Italia. Mi ha sorpreso che nel secondo tempo non è cambiata la tattica. Se non riesci a fare il tuo gioco allora cerchi un’altra, devi essere pragmatico perché è un torneo. Adoro Spalletti, lo reputo un grandissimo allenatore e spero non metta più Pellegrini a sinistra».