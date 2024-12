Bilancio Milan, la società può sorridere: il dato premia il club rossonero come il più equilibrato nei conti del 2024

Come riporta Il Sole 24 Ore, il Milan è risultato il club più equilibrato nei conti del 2024. Si trattava di uno degli obiettivi della nuova società e dirigenza, anche rispetto ai movimenti di mercato.

Gli ‘Oscar dei bilanci’ sono andati a Napoli, Inter e Milan. Gli azzurri sono risultati primi per utili conseguiti nell’anno che sta per finire mentre l’Inter domina per quanto riguarda il giro d’affari.