Bilancio Milan, RECORD storico! Mai così TANTI ricavi per il club: i numeri parlano CHIARO. E gli investimenti sul MERCATO...

Bilancio Milan, l’analisi de Il Sole 24 ore riporta un record storico per i rossoneri per quanto riguarda i ricavi

Come riporta Il Sole 24 Ore, il bilancio del Milan è più verde che mai. I rossoneri hanno concluso la stagione 2023/24 con un incasso pari a 457 milioni di euro, in crescita del 13%. Un numero mai così alto nella storia del club per quanto riguarda i ricavi di una singola annata.

Allo stesso tempo la società non ha esitato a rinforzare la squadra dove necessario. Le spese nel mercato sono state notevoli, oltre i 100 milioni. Queste, però, visto il profitto di 457 milioni, non hanno pesato in negativo nelle casse rossonere. E’ il secondo bilancio utile consecutivo per il Milan.