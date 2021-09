Biglietti Porto Milan: domani il via alla vendita dei tagliandi. Tutte le info

Il Milan darà domani il via alla vendita dei biglietti per il match di Champions League contro il Porto. Tutte le info utili

Con un comunicato ufficiale, il Milan ha informato i tifosi sulla vendita dei biglietti in Champions League, per la sfida del do Dragao tra Milan e Porto. Tutte le informazioni per la trasferta di Oporto.

«AC Milan comunica che i biglietti per il Settore Ospiti relativi alla gara Porto-Milan in programma il prossimo 19 ottobre, saranno in vendita sul sito acmilan.vivaticket.it a partire da martedì 28 settembre alle ore 10.00.

L’acquisto dei tagliandi, al costo di 59€ cadauno, è riservato ai titolari di carta Cuore Rossonero e i biglietti non possono essere ceduti ad altri utilizzatori. A seguito dell’acquisto online sarà emessa una ricevuta in formato PDF che dovrà essere esibita al collection point ad Oporto per ritirare il biglietto di accesso allo stadio. Tempi e modalità del ritiro dei biglietti saranno indicati sulla ricevuta stessa. Per il ritiro dei biglietti sarà necessario esibire un documento di identità».