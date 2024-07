Berti ANALIZZA: «Al Milan possono anche arrivare loro DUE ma l'Inter avrà il centrocampo più forte» - Milan News 24

Berti ANALIZZA: «Al Milan possono anche arrivare loro DUE ma l’Inter avrà il centrocampo più forte». Le dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Nicola Berti ha messo a confronto il centrocampo dell’Inter con quello del Milan spiegando perché quello nerazzurro è più forte. Le sue dichiarazioni.

IL CONFRONTO – «Nonostante i possibili arrivi di Samardzic e Fofana al Milan, ritengo che l’Inter abbia il centrocampo più forte. I rossoneri stanno attraversando un momento di maggiore transizione, considerando anche il cambio di allenatore. Mentre Inzaghi può contare già su un reparto collaudato e stabile, a cui si è andato ad aggiungere un calciatore del calibro di Zielinski. Credo che il polacco diventerà una pedina fondamentale, potrà far rifiatare Calhanoglu o Mkhitaryan all’occorrenza. Non dobbiamo dimenticare, inoltre, che l’elevato numero di partite da disputare costringe a rotazioni più serrate. Gli scudetti si vincono a centrocampo, il ruolo lo conosco bene, ed è un’altra ragione per cui i nerazzurri partono più avanti anche quest’anno. Barella resta il mio idolo ma confesso che mi sono già innamorato di Taremi: è incredibile»