Berardi Milan, la pista prende quota? La rivelazione sul futuro dell’esterno non lascia dubbi

Berardi Milan, l’ipotesi dello sbarco in rossonero dell’esterno del Sassuolo a gennaio sembra perdere consistenza

Come riferito da calciomercato.com, nel calciomercato Milan del prossimo gennaio non sono previsti innesti in attacco. La pista Berardi perde dunque quota.

PAROLE – «I sogni di rinforzare ulteriormente l’attacco rossonero almeno per ora, non saranno ascoltati anche perché Morata e Abraham sono ritenuti sufficienti fino a fine stagione anche in caso di addio di Jovic e sulla trequarti se non esce nessuno non entra nessuno, Berardi compreso. Tutti i discorsi saranno quindi rimandati alla prossima estate, sarà Fonseca a doversi guadagnare la possibilità di chiedere altri regali».