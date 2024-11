Bennacer Milan, le ultime sul rientro dell’algerino e la società ragiona sul centrocampo

Bennacer Milan, le ultime novità sul rientro dell’algerino costringono la società a ragionare sul mercato e sul centrocampo

Bennacer è sempre più vicino al rientro in campo, che il Milan potrà festeggiare entro fine anno. Il centrocampista algerino è ormai vicinissimo al pieno recupero e Fonseca potrà concedergli qualche minuto in campo nelle prossime settimane.

Come sottolinea il Corriere, questo porta la società a dover fare importanti riflessioni sul mercato. In realtà, l’acquisto di un centrocampista dovrebbe arrivare in ogni caso vista l’assenza di quantità in quella zona di campo rossonera.