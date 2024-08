Bennacer Milan, SOLUZIONE last minute in Arabia per la sua cessione? C’è questa SENSAZIONE a Milanello sul suo futuro

Quello relativo ad Ismeal Bennacer è uno dei tormentoni del mercato Milan che non si è ancora risolto, nonostante la finestra estiva in Italia si sia chiusa già ieri sera. Sulle sue tracce negli ultimi giorni c’erano sia l‘Atletico Madrid che l’Olympique Marsiglia, ma entrambe le squadre non hanno fatto i passi avanti decisivi per acquistarlo dai rossoneri.

Così il centrocampista algerino è rimasto a Milanello e, stando anche a quanto riferito da Sky Sport, è destinato a rimanerci. La sensazione per il momento è appunto quella di una permanenza del giocatore, nonostante il mercato in Arabia Saudita sia ancora aperto per qualche giorno.