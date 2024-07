Bennacer Milan: l’algerino come Tonali, il PRECEDENTE che può sbloccare il mercato! L’addio può FINANZIARE almeno due colpi

Il calciomercato è aperto da un giorno e il Milan potrebbe sbloccare colpi in entrata con il sacrificio di Bennacer come accaduto con Tonali

Bennacer alla Tonali. Quella che poco più di due anni fa sarebbe stata una semplice scelta tattica di Pioli per il Milan, oggi si trova ad essere un clamoroso termine di paragone di mercato.

Certo la meta è diversa, ma il senso non cambia: un addio oneroso a centrocampo, per finanziare i colpi in entrata di questa sessione di calciomercato, iniziata ufficialmente ieri.

Nella scorsa estate Tonali tra lo stupore generale finì per scegliere la Premier League e il Newcastle per una cifra intorno agli 80 milioni che poi contribuì agli arrivi dei vari Pulisic, Reijnders, Loftus Cheek e non solo.

Quest’anno potrebbe essere il turno di Bennacer: a tentarlo più di una squadra araba, disposta a pagare i 50 milioni della clausola rescissoria. A fare la differenza sarà certamente l’offerta per l’ingaggio, fondamentale soprattutto considerando che soltanto fino a qualche settimana fa il suo agente Enzo Raiola aveva smentito l’ipotesi di un trasferimento nel campionato saudita. Scenario che, al giusto prezzo, potrebbe clamorosamente capovolgersi.

Il calciomercato Milan nel caso non si farebbe trovare impreparato, anzi. L’addio dell’algerino potrebbe portare quella liquidità nelle casse rossonere utile a finanziare il doppio colpo a centrocampo Fofana Rabiot e, perché no, magari aiutare anche nell’operazione Lukaku dal Chelsea.

Per il centrocampista del Monaco sarebbe pronto già un triennale in un affare da 20-25 milioni. Rabiot è a tutti gli effetti un parametro zero: la Juventus aveva offerto al francese un rinnovo da 7,5 milioni all’anno, il Milan ha effettuato un sondaggio e potrebbe pareggiare la proposta per i prossimi tre anni. Per Lukaku invece servirà trattare con i Blues al momento non disposti a aprire al prestito del giocatore.

Saranno giorni decisivi, il Milan si prepara a grandi cambiamenti, il restyling è iniziato.