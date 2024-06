Bennacer Milan, OFFERTA in arrivo dalla Arabia Saudita! Cosa FILTRA sulla sua volontà per il futuro. Cosa deciderà l’algerino?

Tra i calciatori in odore di uscita per quanto riguarda il calciomercato Milan c’è Ismael Bennacer. Da giorni si parla di un’importante offerta in arrivo per lui dall’Arabia Saudita.

Secondo il giornalista Sebastiano Sarno il centrocampista algerino guarderebbe con interesse la situazione e la prospettiva di andare a giocare in Saudi Pro League. Discorso totalmente differente per Rafael Leao, il quale non avrebbe nessuna intenzione di lasciare l’Europa.