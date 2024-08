Bennacer Milan, la CESSIONE è possibile: il Diavolo aspetta quest’aspetto per puntare LUI. Tutti i dettagli

Il mercato Milan è tutt’altro che finito. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X, dopo la cessione in prestito per Adli potrebbe salutare anche Bennacer e in quel caso si punterebbe su Koné.

PAROLE – «Dopo l’uscita di Yacine Adli in prestito oneroso [1,5M€] con diritto di riscatto [10,5M€] alla Fiorentina, il Milan aspetta una proposta scritta per Ismaël Bennacer. Negli ultimi giorni ci sono stati sondaggi dall’Arabia. Nel caso in cui dovesse concretizzarsi, il club rossonero farebbe un tentativo last minute per Manu Koné, con cui ha già un accordo sul contratto. Il Milan proverà a capire se il Borussia Mönchengladbach abbasserà le richieste intorno ai 15 milioni di euro».