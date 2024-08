Bennacer Milan, l’ANEDDOTO sul futuro e la PROMESSA di Ibrahimovic: c’è un PRECISO scenario

Bennacer-Milan, spunta l’aneddoto sul futuro e la promessa di Ibrahimovic: in caso di offerta dall’Arabia ci sarà il via libera

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, esiste un patto ben preciso tra il calciomercato Milan e Ismael Bennacer, centrocampista algerino legato ai rossoneri da un contratto fino al 30 giugno del 2027 da 4 milioni di euro a stagione, bonus inclusi.

Se dovesse pervenire un’offerta soddisfacente dall’Arabia Saudita sia per il club che per il giocatore, Ibrahimovic, come da richiesta e da promessa fatta al giocatore, lo lascerà partire. In caso contrario l’ex Empoli rimarrà senza problemi a Milanello. Ricordiamo che Bennacer ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro.