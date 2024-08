Bennacer Milan, sensazione CHIARA sul futuro: QUELLO scenario è ormai IMPENSABILE. Ultime

Bennacer-Milan, sensazione chiara sul futuro: ad oggi impensabile la cessione tramite pagamento della clausola rescissoria

Come riferito da Tuttosport, sta per cambiare nel calciomercato Milan il futuro di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino infatti era uno degli indiziati principali a lasciare Milanello anche in virtù di una clausola rescissoria da 50 milioni di euro.

Ad oggi però nessun club, nemmeno dall’Arabia Saudita, ha presentato offerte formali al club e al calciatore che appare destinato a rimanere a Milanello entro la chiusura della campagna acquisti estiva fissata per il prossimo 30 agosto.