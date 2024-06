Bennacer Milan, SCENARIO a sorpresa! Futuro in bilico, QUESTA ipotesi non se l’aspettava nessuno

Bennacer-Milan, il futuro del centrocampista algerino torna in bilico: possibile trasferimento in Arabia Saudita. Le ultime

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha fatto il punto sul futuro di Ismael Bennacer nell’attuale calciomercato Milan. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Bennacer non è più intoccabile in casa Milan. E probabilmente anche lui si sente pronto per un’esperienza lontano dalla Serie A. Ieri incontro tra l’entourage ed emissari di club arabi. Verra formulata una proposta, lui non ha chiuso le porte, la situazione va seguita».