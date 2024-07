Bennacer Milan: OFFERTE dall’Arabia Saudita, l’OSTACOLO che frena il sì alle pretendenti

Tra i possibili addii in casa Milan potrebbe esserci quella di Bennacer. In tal senso offerte dall’Arabia Saudita ma c’è un ostacolo

Sacrificabile a centrocampo, nonostante ormai sia al Milan dal 2019. Al momento Bennacer non appare più intoccabile come avveniva con Stefano Pioli.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, sono arrivate per l’ex Empoli almeno due offerte dall’Arabia Saudita, con diversi club interessati come l’Al-Ittihad, che doveva essere proprio la squadra del suo ex allenatore a Milano ma che poi ha scelto Laurent Blanc e che sta per salutare N’golo Kantè, destinato al ritorno in Europa, e l’Al-Qadysiyya, nella quale si è trasferito Pierre-Emerick Aubameyang. L’ostacolo al passaggio nella Saudi Pro League al momento è rappresentato dalla clausola di Bennacer, da 50 milioni di euro, ritenuta troppo alta dai club arabi che lo stanno seguendo